В Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» могут внести новые поправки

В Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» могут внести новые поправки
водительское удостоверения смогут аннулировать без иска прокуратуры и судебного решения. Фото:pixabay.com

МВД и министерство здравоохранения разработали поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».

Согласно новым поправкам будет обеспечено введение внеочередного медицинского осмотра. Если во время его прохождения у водителей обнаружат и подтвердят заболевание, которое является противопоказанием к управлению транспортным средством, водительское удостоверение будет аннулировано.

Ожидается, что данные меры помогут сделать ситуацию на дорогах более безопасной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителя Петербурга будут судить за поддельные права и нарушение ПДД.

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