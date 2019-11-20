В Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» могут внести новые поправки

водительское удостоверения смогут аннулировать без иска прокуратуры и судебного решения. Фото:pixabay.com

водительское удостоверения смогут аннулировать без иска прокуратуры и судебного решения. Фото:pixabay.com

МВД и министерство здравоохранения разработали поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».

Согласно новым поправкам будет обеспечено введение внеочередного медицинского осмотра. Если во время его прохождения у водителей обнаружат и подтвердят заболевание, которое является противопоказанием к управлению транспортным средством, водительское удостоверение будет аннулировано.

Ожидается, что данные меры помогут сделать ситуацию на дорогах более безопасной.

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