В Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» могут внести новые поправки

МВД и министерство здравоохранения разработали поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».
Согласно новым поправкам будет обеспечено введение внеочередного медицинского осмотра. Если во время его прохождения у водителей обнаружат и подтвердят заболевание, которое является противопоказанием к управлению транспортным средством, водительское удостоверение будет аннулировано.
Ожидается, что данные меры помогут сделать ситуацию на дорогах более безопасной.
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