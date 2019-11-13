Житель Петербурга пойдет под суд за то, что ездил по поддельным водительским правам

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

Жителя Петербурга будут судить за поддельные права и нарушение ПДД.

Как полагает следствие, в октябре 2019 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки KIA. Водитель, который находился за рулем этого автомобиля, предъявил поддельное водительское удостоверение со своей фотографией. Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее он уже был лишен прав при таких же обстоятельствах. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Сланцах мужчина осуждён на полгода за езду по поддельным права. В Сланцах мужчина думал обхитрить сотрудников ДПС, закон и судьбу, однако, у него это не вышло.