Внесение Малиновки в ЗНОП рассмотрят, когда «придет время»

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров не готов назвать точные сроки рассмотрения законопроекта о внесении участка парка Малиновка в перечень зеленых насаждений общего пользования. Поправки были поданы в августе 2019 года.

С инициативой летом в ходе предвыборной компании выступил губернатор Александр Беглов. Он внес в городской парламент законопроект, который защитит парк Малиновка от застройки.

С тех пор прошло около трех месяцев, однако законопроект так и не рассмотрен. Несмотря на это, спикер парламента утверждает, что Малиновка не забыта.

«Придет время, проект будет рассмотрен», — сообщил Макаров 20 августа в Мариинском дворце.

Напомним, на участке в парке Малиновка планировали возвести храм. Местные жители и активисты к инициативе отнеслись резко негативно. На фоне этого власти приняли решение перенести строительство на улицу Передовиков.