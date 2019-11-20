Пожарные потушили квартиру в Гатчине

В Гатчинском районе Ленобласти спасатели потушили полыхающую квартиру в жилом доме. ЧП случилось сегодня, 20 ноября, в Гатчинском районе.

Сообщение о происшествии поступило сотрудникам в 14:11. К дому на улице Урицкого в Гатчине отправились восемь спасателей на двух специальных транспортах. Пламя охватило 6 «квадратов» в помещении.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти, в 14:47 огонь был полностью потушен. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о жителе Купчино, на которого жалуются соседи. Они заявили, что из квартиры «Плюшкина» исходит плохой запах, а также там развелись крысы и насекомые.