Жители Купчино рассказали о трудном соседстве с «Плюшкиным»

Во Фрунзенском районе Петербурга жители одного из домов устали от соседа «Плюшкина». По их словам, в доме начали расползаться насекомые и крысы. Оказалось, что их источник – одна из квартир.

На происходящее жалуются жители дома на улице Будапештской. Их сосед или соседка несет домой все, что плохо лежит, в особенности с ближайших контейнерных площадок. В заставленное помещение зайти почти невозможно.

На опубликованных кадрах видно, что свободного прохода в квартиру буквально нет. Пол заставлен пакетами, коробками, досками. Автор записи добавила, что повлиять на таких соседей не просто.

«Вонь как на помойке» и без живности тоже не обходится», — написали в группе «Новости Купчино» соцсети «ВКонтакте».

Жители дома №63 интересуются, как им поступить в такой ситуации, ведь жаловаться на такое соседство они уже устали.

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