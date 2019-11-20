Хакеры могут следить за владельцем смартфона на Android через камеру

Хакеры могут следить за владельцем смартфона на Android через камеру
Новая уязвимость в ОС Android. Фото: pixabay.com

Исследование американской компании Checkmarx показало, что в ОС Android есть уязвимость, которой могут воспользоваться злоумышленники.

Хакеры могут воспользоваться камерой телефона без ведома пользователя из-за того, что владелец телефона дает резрешение сторонним приложениям на использование камеры смартфона или доступ к памяти.

Злоумышленники могут получить доступ к видео и звуку во время звонка, к фотографиям и видеозаписям, а также метки GPS с фотоснимков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что специалисты из США сообщили о том, что обнаружили новый способ взлома смартфонов на Android через наушники.

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Хакеры могут следить за владельцем смартфона на Android через камеру
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