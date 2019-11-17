Хакеры могут взломать телефоны на Android через наушники

Специалисты из США сообщили о том, что обнаружили новый способ взлома смартфонов на Android.

Как оказалось, уязвимым местом является интерфейс, который взаимодействует с радиомодулем телефона через наушники, а также часы.

С помощью данной бреши хакеры направляют на смартфон команды, с помощью которых переводят его на небезопасное соединение. Таким образом, они получают доступ к идентификаторам смартфона, а также возможность перехватывать интернет-соединение и звонки.

Злоумышленники имеют возможность украсть личные данные пользователя, а также заблокировать устройство.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что наушники Apple AirPods Pro невозможно починить.