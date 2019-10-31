Наушники Apple AirPods Pro невозможно починить

Наушники Apple AirPods Pro невозможно починить
Наушники нельзя починить. Фото: Pixabay

Специалисты разобрали новинку, а вот собрать обратно их нельзя.

Об этом стало известно сегодня, 31 октября. Новостью поделились эксперты лаборатории iFixit. Они изучили AirPods Pro, которые недавно появились в магазинах по всему миру. Такие наушники стоят в России более 20 тысяч рублей и их, уверяют специалисты, нельзя починить. Они разобрали их, а собрать не смогли, так как все компоненты расположены очень плотно, а для их скрепления используется специальный клей. Получается, что модный аксессуар может в любой момент сломаться и его останется только выкинуть и заменить на новый.

Эксперты отметили, что многие современные девайсы являются одноразовыми. При этом большинство из них служат довольно долго.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что наушник Apple AirPods продолжил работать в желудке жителя Тайваня. На следующее утро гарнитура покинула организм естественным путем, при этом сохранив около 40% заряда.

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Наушники Apple AirPods Pro невозможно починить
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