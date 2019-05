Наушник Apple AirPods продолжил работать в желудке жителя Тайваня

Идея проверить работоспособность гарнитуры в «кислотно-щелочной среде» осенила жителя Тайваня, после того, как он во сне проглотил один наушник.

Проснувшись парень не смог найти второй наушник и воспользовался функцией обнаружения гаджета в своем iPhone, сообщает Daily Mail. Услышав звуковой сигнал, молодой человек обнаружил, что он (сигнал) исходит из его живота, а гарнитура продолжает работать в желудке.

Парень незамедлительно обратился к врачам за помощью. Рентген показал, что наушник действительно находится в желудке.

Man accidentally swallows an Apple AirPod… and it STILL WORKS after it passes through his system https://t.co/leKEkwY67g

— Daily Mail Online (@MailOnline) 1 мая 2019 г.