Наушник Apple AirPods продолжил работать в желудке жителя Тайваня

Рентгеновский снимок. Фото: dailymail.co.uk
Рентгеновский снимок. Фото: dailymail.co.uk

Идея проверить работоспособность гарнитуры в «кислотно-щелочной среде» осенила жителя Тайваня, после того, как он во сне проглотил один наушник.

Проснувшись парень не смог найти второй наушник и воспользовался функцией обнаружения гаджета в своем iPhone, сообщает Daily Mail. Услышав звуковой сигнал, молодой человек обнаружил, что он (сигнал) исходит из его живота, а гарнитура продолжает работать в желудке.

Парень незамедлительно обратился к врачам за помощью. Рентген показал, что наушник действительно находится в желудке.

На следующее утро гарнитура покинула организм естественным путем, при этом сохранив около 40% заряда. По заверению врачей, пластик наушников Apple AirPods безопасен для человеческого организма.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что стало известно, как выглядел первый телефон Apple.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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