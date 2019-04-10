Стало известно, как выглядел первый телефон Apple

Его разработали в далеком 1993 году.

Видеозапись с обзором гаджета опубликовали 10 апреля. Казалось бы, с 90-х прошло не так уж и много времени, но, глядя на первые попытки компании создать телефон, кажется, что все это происходило несколько веков назад. Зрителям продемонстрировали нечто больше похожее на планшет под названием W.A.L.T. Обзор на изобретение сделал блогер Сонни Диксон, который показал, что умел первый телефон Apple.

Известно, что, работая над ним, компания сделала симбиоз компьютера и стационарного телефона. На экране можно было вводить слова, используя стилус. При помощи W.A.L.T. также получали доступ к картам и к электронному банкингу. Все изображения были черно-белыми.

Модель так и не увидела свет, став лишь вехой в истории развитии гиганта.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что студенты из Китая обманули Apple почти на миллион долларов.