Ростовский военнослужащий задержан ФСБ по подозрению в шпионаже на Украину

Ростовский военнослужащий задержан ФСБ по подозрению в шпионаже на Украину
Следственные действия продолжаются. Фото: pixabay.com

В городе Аксай Ростовской области сотрудники ФСБ задержали военнослужащего Южного военного округа, подозреваемого в государственной измене.

В Федеральной службе безопасности предполагают, что мужчина мог заниматься шпионской деятельностью в пользу украинской разведки. По версии правоохранительных органов, военный собирал засекреченную военную информацию, выполняя задание разведки украинского Министерства обороны.

Задержанный передавал за рубеж сведения, утечка которых могла нанести ущерб обороноспособности Российской Федерации. В отношении военнослужащего заведено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о падении экспериментального военного беспилотника «Орион» неподалеку от многоквартирного дома в Рязани.

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