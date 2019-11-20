В Петербурге учредили премию имени Жореса Алферова

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление об учреждение премии имени Жореса Алферова за выдающиеся достижения в области науки и техники.

Награда будет присуждаться исследователям в области нанотехнологий, сообщили в пресс-службе городской администрации сегодня, 20 ноября. Премия призвана увековечить имя великого ученого-физика и почетного гражданина Санкт-Петербурга.

Отметим, что Жорес Алферов является лауреатом Нобелевской премии за разработку полупроводниковых гетероструктур. Кроме того, в течение 26 лет Алферов занимал должность вице-президента Российской академии наук (РАН). Талантливый физик скончался 1 марта 2019 года, в возрасте 88 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском дворце прошло вручение наград многодетным родителям Ленобласти.