Volkswagen сгорел на Грибакиных

Volkswagen сгорел на Грибакиных
О пострадавших не сообщается. Фото: Pixabay

В Невском районе пожарные тушили загоревшийся Volkswagen.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу, пожар произошел на улице Грибакиных у дома №30 20 ноября. У иномарки выгорел моторный отсек и панель управления.

В ликвидации пожара участвовали две единицы спецтехники и девять сотрудников МЧС.

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга возгорание уничтожило припаркованный легковой автомобиль. Автомобиль, припаркованный рядом с домом №21 по Уральской улице оказался объят пламенем.

Volkswagen пожар происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Volkswagen сгорел на Грибакиных
Сборная России оставила на память матрешки в раздевалке для Сан-Марино
На Загородном проспекте троллейбус сбил пешехода на «зебре»
Водители по всей России штурмуют наркодиспансеры, чтобы успеть получить ...
РФС ищет фанатов, оскорбивших Дзюбу во время матча с Сан-Марино
Медведев рассказал о возможных трансферах «Зенита»
Адвокат доцента Соколова попросит Бастрыкина закрыть судебные процессы для СМИ
После пожара в Гатчине обнаружили обгоревшие останки