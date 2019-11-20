Volkswagen сгорел на Грибакиных

О пострадавших не сообщается. Фото: Pixabay

О пострадавших не сообщается. Фото: Pixabay

В Невском районе пожарные тушили загоревшийся Volkswagen.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу, пожар произошел на улице Грибакиных у дома №30 20 ноября. У иномарки выгорел моторный отсек и панель управления.

В ликвидации пожара участвовали две единицы спецтехники и девять сотрудников МЧС.

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга возгорание уничтожило припаркованный легковой автомобиль. Автомобиль, припаркованный рядом с домом №21 по Уральской улице оказался объят пламенем.