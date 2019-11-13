На Васильевском острове сгорела легковушка

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга возгорание уничтожило припаркованный легковой автомобиль.

Инцидент произошел вечером вторника, 12 ноября. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте». Автомобиль, припаркованный рядом с домом №21 по Уральской улице оказался объят пламенем.

На опубликованном видеоролике заметно, что пламя распространилось на всю переднюю часть авто. Однако обстоятельства произошедшего не уточняются, сведений о погибших и пострадавших также не поступало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, с прошлого года число погибших в пожарах в Ленинградской области увеличилось в два раза. С начала осени текущего года пожарные отреагировали на 1112 вызовов, среди которых 48 случаев оказались смертельными. Среди погибших есть дети.