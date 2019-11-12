В Ленобласти за год вдвое увеличилось число погибших в пожарах

Сотрудники МЧС бью тревогу – они просят горожан помнить, что сохранность их жизни в первую очередь зависит от них самих.

Об этом стало известно сегодня, 12 ноября. Печальной статистикой делится «ЛенТВ24». С начала осени 2019 года в Ленинградской области произошло 1112 пожаров – это примерно столько же, сколько в аналогичный период прошлого года. А вот количество погибших в огне увеличилось вдвое – сотрудники МЧС не успели спасти 48 человек, среди которых были дети.

Сейчас в регионе проводятся профилактические беседы со школьниками и учениками колледжей, но решили помогать не только словом, но и делом. Всем неблагополучным семья, проживающим в пожароопасных помещениях, пообещали раздать датчики определения дыма, которые оповестят об инциденте.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые изобрели гель, который спасет леса от пожаров. Как сообщается на ресурсе Pnas.org, новый компонент помогает веществу оставаться на поверхности значительно дольше, несмотря на внешние факторы.