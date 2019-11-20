В ДТП на перекрестке Заневского и Стахановцев пострадала пассажирка Solaris

Вечером 20 ноября на перекрестке Заневского и Стахановцев в Красногвардейском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина.

По словам свидетеля произошедшего, один из участников ДТП разворачивался в неположенном месте, а второй летел по трамвайным путям.

В результате ДТП пострадала пассажирка легкового автомобиля Hyundai Solaris.

«Авария (примерно, в 20:00) произошла на пересечении Заневского и Стахановцев. Один разворачивался там где только прямо, другой летел по трамвайным путям. Пострадала пассажирка Соляриса», — пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне, 19 ноября, в Сосновом Бору произошло ДТП с пешеходом. На пожилую женщину наехала «Мицубиси». Врачам спасти пострадавшую не удалось, сегодня она скончалась.