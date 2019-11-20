Спасатели потушили устроенный наркоманом пожар на Петроградке

Вечером 20 ноября на четвертом этаже в квартире одного из домов на Колпинской улице в Петроградском районе произошел пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 20:42. В трехкомнатной коммунальной квартире, на кухне площадью девять квадратных метров, горела обстановка на площади двух квадратных метров.

В ликвидации пожара участвовали 12 человек и три единицы спецтехники. В 22:06 пожар удалось потушить.

По словам очевидцев, пожар устроил наркоман, который решил развести костер. Жильцы дома покинули свои квартиры, не успев одеть верхнюю одежду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга возгорание уничтожило припаркованный легковой автомобиль. Автомобиль, припаркованный рядом с домом №21 по Уральской улице оказался объят пламенем.