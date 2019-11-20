«Не дошла квартал до дома». Сбитая троллейбусом на Загородном девушка скончалась в больнице

Девушка, сбитая троллейбусом на Загородном проспекте, скончалась в больнице. Ей было 18 лет.

«Не дошла квартал до дома», — сообщили в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Трагедия произошло вечером 20 ноября.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и региону, ДТП произошло около 18:55 на Загородном проспекте, недалеко от дома № 47. Троллейбус сбил девушку, переходившую дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

За рулем троллейбуса находился 35-летний мужчина.

Погибшая хотела пройти на запрещающий сигнал светофора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне, 19 ноября, в Сосновом Бору произошло ДТП с пешеходом. На пожилую женщину наехала «Мицубиси». Врачам спасти пострадавшую не удалось, сегодня она скончалась.