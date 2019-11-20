Водитель Infiniti пострадал в тройном ДТП на Руставели

Водитель Infiniti пострадал в тройном ДТП на Руставели
В результате ДТП пострадал 41-летний мужчина, управлявший Infiniti. Фото: vk.com/dorinspb

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех транспортных средств.

ДТП произошло поздним вечером 20 ноября на пересечении проспекта Науки и улицы Руставели, сообщили в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте». В ДТП попали Infiniti и Peugeout и рейсовый автобус.

В результате ДТП пострадал 41-летний мужчина, управлявший Infiniti. Он получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне, 19 ноября, в Сосновом Бору произошло ДТП с пешеходом. На пожилую женщину наехала «Мицубиси». Врачам спасти пострадавшую не удалось, сегодня она скончалась.

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