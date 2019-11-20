Неудачный дрифт: На Беляевском мосту Volkswagen влетел в ограждение

В Петербурге на Беляевском мосту произошло ДТП, которое чуть не обернулось трагедией.

Водитель, находившийся за рулем Volkswagen Polo, не справился с управлением. Автомобиль на проезжей части занесло. Чудом он не задел остальные машины, которые двигались в этот момент по дороге.

При этом иномарка влетела в ограждение на мосту.

«На Беляевском мосту занесло Поло», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители домов, которые расположены у дорог, в Невском районе Санкт-Петербурга жалуются на громкий шум. Кроме того, такие маневры могут спровоцировать ДТП.