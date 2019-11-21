В Китае 11 рабочих достали из-под завала

11 работников угольной шахты в провинции Шаньдун на востоке Китая извлекли из-под завалов. Были проведены спасательные операции.

Сам обвал произошел в шахте 20 ноября. Более 140 спасателей участвовали в экстренной операции по преодолению завала. В четверг, 21 ноября, The Paper сообщил, что шахтеров спасли. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

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