В Китае 11 рабочих достали из-под завала

В Китае 11 рабочих достали из-под завала
По факту случившегося ведется следствие. Фото:pixabay.com

11 работников угольной шахты в провинции Шаньдун на востоке Китая извлекли из-под завалов. Были проведены спасательные операции.

Сам обвал произошел в шахте 20 ноября. Более 140 спасателей участвовали в экстренной операции по преодолению завала. В четверг, 21 ноября, The Paper сообщил, что шахтеров спасли. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Один мужчина был госпитализирован.

Китай обвал шахта
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В Китае 11 рабочих достали из-под завала