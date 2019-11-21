Apple подала иск на российский патент о функции экстренных вызовов

Apple подала иск на российский патент о функции экстренных вызовов
Заседание по иску назначено на 2 декабря. Фото:pixabay.com

Суд по интеллектуальным правам принял иск от компании Apple к Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании недействительным российского патента на «мобильный телефон с экстренной связью».

В данном патенте идет речь о вывозе экстренных служб на мобильном телефоне даже в той ситуации, когда на смартфоне нет денег для совершения вызова и SIM-карты. Патент был зарегистрирован в 2013 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что компания Apple разрабатывает чехол с проекционной клавиатурой для iPhone. Согласно патенту, новинка будет состоять из нескольких частей.

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