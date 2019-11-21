В Невском районе воры вынесли из квартиры 10 миллионов рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Фото: Google View

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Фото: Google View

Правоохранительные органы разыскивают злоумышленников, совершивших крупные квартирные кражи в Невском районе Санкт-Петербурга и городе Кингисепп.

В среду, 20 ноября, в полицию поступило обращение от 51-летней жительницы Кингисеппа. Воры пробрались в её квартиру, расположенную в одном из домов на улице Воровского. Преступники выкрали деньги и украшения на общую сумму около 900 тысяч рублей.

В тот же день к стражам порядка Невского района Санкт-Петербурга обратился местный житель, который заявил, что из его квартиры на улице Русановской неизвестные похитили десять миллионов рублей. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за 2019 год недобросовестные пользователи обокрали «Ленэнерго» на 345 миллионов рублей. Организация взыскала средства с нарушителей.