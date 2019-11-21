Билл Гейтс инвестировал в стартап, который совершит прорыв в солнечной энергетике

Установка будет собрана из множества зеркал. Фото: pixabay.com

Установка будет собрана из множества зеркал. Фото: pixabay.com

Стартап Heliogen заявил о разработке энергетической установки, которая сможет вырабатывать тепло с температурой свыше 1 тысячи. градусов Цельсия.

Данной энергии будет хватать для производства цемента, стекла и других продуктов тяжкой промышленности. С помощью данного способа получения энергии смогут отказаться от ископаемого топлива и заводов.

Поддержкой данного проекта занимался Билл Гейтс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге компания, осуществляющая ремонт магазина «Л’Этуаль» на проспекте Стачек, привлечена к ответственности. Её поймали на вывозе отходов на несанкционированную свалку.