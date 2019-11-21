УЕФА завел дело против сборной Бельгии после матча с Россией

Матч России и Бельгии завершился победой для иностранцев со счетом 1:4. Фото: pixabay.com

Матч России и Бельгии завершился победой для иностранцев со счетом 1:4. Фото: pixabay.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приступил к дисциплинарному расследованию в отношении бельгийской сборной после отборочного матча Чемпионата Европы-2020 с Россией.

Команда допустила два нарушения на встрече с российскими футболистами, прошедший в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 16 ноября. Во-первых, сборная Бельгии поздно вышла на поле. Во-вторых, бельгийский игрок выступал под чужим номером.

После окончания перерыва футболист Дедрик Боята заменил коллегу Мишу Бачуайю, выйдя на поле в его футболке. Несоответствие установили лишь через несколько минут, после чего спортсмен переоделся в подобающую форму. Оба дисциплинарных проступка рассмотрит комиссия УЕФА.

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