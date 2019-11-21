Трамвай, устроивший пробку на Стачек, отправили на диагностику

В Петербурге утром 21 ноября движение на проспекте Стачек парализовало из-за поломки трамвая №36. Транспортный коллапс продолжался около часа.

О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях. По словам свидетелей, трамвай перегородил дорогу, из-за чего проехать было почти невозможно.

«На перекрестке Трефолева и Стачек у трамвая сломался токоприемник, в сторону Кировского завода дорога перегорожена практически полностью, автобусам не проехать», — рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Как пояснили gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», трамвай остановился около 8:04 из-за технической неисправности. Ровно через час ситуация на дороге была разрешена. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторов на проспекте Стачек не наблюдается.

«Трамвай уехал в парк для того, чтобы проверить, что там было не так», — уточнили в «Горэлектротрансе».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Беляевском мосту в ночь на 21 ноября произошло ДТП. С управлением не справился водитель Volkswagen Polo.