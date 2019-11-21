В Петербурге пенсионерка «сняла порчу» за 120 тысяч рублей

В Петербурге пенсионерка &#171;сняла порчу&#187; за 120 тысяч рублей
Пострадавшая отмечает, что женщина было одета слишком тепло: в шапке-ушанке и пальто до колен. Фото: Google View

Пожилая петербурженка доверилась гадалке, заплатив за её услуги больше ста тысяч рублей. Мошенницу разыскивает полиция.

В среду, 20 ноября, в правоохранительные органы обратилась 80-летняя пострадавшая. Женщина рассказала, что накануне в её квартиру, расположенную в одном из домов на Светлановском проспекте, пришла незнакомка с предложением снять порчу.

Как пишет «Фонтанка», во время ритуала неизвестная совершала загадочные манипуляции руками и пила воду, расхаживая по квартире. В ходе «исцеления» мошенница незаметно украла сбережения пенсионерки, лежавшие в серванте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция разыскивает воров, вынесших из квартиры в Невском районе Санкт-Петербурга десять миллионов рублей. Кроме того, злоумышленники поработали в Кингисеппе: жительница города лишилась имущества на 900 тысяч рублей.

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В Петербурге пенсионерка «сняла порчу» за 120 тысяч рублей