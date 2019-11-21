На Зеленогорском шоссе загорелась иномарка

На Зеленогорском шоссе в Петербурге, 21 ноября, загорелся автомобиль.

«На Перегоне Зеленогорск — Комарово, Mondeo горит. Водитель вроде жив», — написали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В сообществе также отмечают, что водитель остался жив.

На фотографиях с места происшествия заметно, что половину машины охватил огонь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спасатели потушили устроенный наркоманом пожар на Петроградке.В ликвидации пожара участвовали 12 человек и три единицы спецтехники. Очевидцы сказали, пожар устроил наркоман, который решил развести костер.