На Зеленогорском шоссе загорелась иномарка

На Зеленогорском шоссе загорелась иномарка
Фотография с места происшествия. Фото:vk.com/spb_today

На Зеленогорском шоссе в Петербурге, 21 ноября, загорелся автомобиль.

«На Перегоне Зеленогорск — Комарово, Mondeo горит. Водитель вроде жив», — написали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В сообществе также отмечают, что водитель остался жив.

На фотографиях с места происшествия заметно, что половину машины охватил огонь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спасатели потушили устроенный наркоманом пожар на Петроградке.В ликвидации пожара участвовали 12 человек и три единицы спецтехники. Очевидцы сказали, пожар устроил наркоман, который решил развести костер.

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