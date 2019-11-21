Безымянные скверы и сады Петербурга получили названия

Сквер между домами №64 и №66 по улице Савушкина стал сквером Военных Летчиков. Фото: Google View

Сквер между домами №64 и №66 по улице Савушкина стал сквером Военных Летчиков. Фото: Google View

По постановлению губернатора Северной столицы Александра Беглова безымянные зеленые зоны города, которых насчитывается 31, получили названия.

Об этом в четверг, 21 ноября, сообщили, цитируя официальное постановление, на сайте городской администрации. Так, скверу между Кемской и Динамовской улиц присвоено имя известного советского футболиста и спортивного комментатора Виктора Набутова.

А сквер на пересечении Кирочной, Новгородской улицы и Дегтярного переулка получил свое имя в честь инженера и изобретателя, а также основоположника трамвайного движения в Петербурге Федора Пироцкого. Сад на Литейном проспекте возле дома No 57 было решено назвать Итальянским.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вскоре в Петербурге пройдет церемония открытия памятника выдающемуся петербургскому писателю Даниилу Гранину.