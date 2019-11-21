Сбербанк извинился за пароль с призывом убивать евреев

Сбербанк объяснил код, содержащий антисемитскую фразу, случайностью. Систему генерации паролей обещают пересмотреть.

Клиент Сбербанка получил от кредитной организации сообщение с паролем CRYVKILLJEWS. Расшифровать его можно как «Плачь, убивай евреев».

Скриншот СМС выложил в Twitter пользователь под ником Чапаев. Сбербанк обвинения в антисемитизме поначалу опроверг, заявив, что картинка — фотошоп. Однако позже признал: такой пароль действительно был сформирован.

«Генератор кодов точно не хотел никого обидеть. Простите нас, уже пересматриваем процесс формирования», — сообщили в Сбербанке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что торговая сеть IKEA извинилась за слоган «Каждому свое» из-за ассоциации с холокостом. Аналогичная фраза на немецком значилась над входом в концентрационный лагерь в Бухенвальде.