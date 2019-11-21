Сотрудники ГИБДД смогут лишать прав без решения суда

МВД России разработало поправки к ряду законов, предусматривающие лишение водителей с медицинскими противопоказаниями возможности управлять транспортным средством.

Если новые правила вступят в силу, то ГИБДД получит право без решения суда лишать водительских прав автомобилистов. Причиной может стать ухудшение состояния здоровья водителя.

Медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД информацию об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему. После этого водитель должен будет в течение месяца пройти внеочередную медкомиссию.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Если диагноз подтвердится, то ГИБДД сможет аннулировать водительское удостоверение без судебного решения. Планируется, что закон вступит в силу 1 июля 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что совсем скоро жители России смогут показывать водительское удостоверение в электронных устройствах. Такое заявление сделал глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников. Со слов Михаила Черникова, в настоящее время в стране производится разработка и подготовка к переходу на электронные удостоверения.