На Суздальском сотрудники МЧС спасли енота, который застрял на дереве

На Суздальском сотрудники МЧС спасли енота, который застрял на дереве
Енот. Фото: Комитет по природопользованию

В Калининском районе спасли енота, который застрял на дереве.

У дома 73 по Суздальскому проспекту очевидцы заметили енота, который сидел на дереве. На помощь бедолаге прибыли сотрудники МЧС. Об этом сообщили в комитете по природопользованию.

Во время спасательной операции енот вел себя дико и не хотел слезать с дерева. Такое поведение говорит о о ненадлежащем его содержании, либо о том, что он дикий.

Зверька отдали в Фонд помощи животным «Велес».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в центре Санкт-Петербурга с четвертого этажа на машину Renault выпали три енота, сообщили очевидцы в социальных сетях 15 июня. Животные получили травмы при падении и помяли стекло автомобилю, стоящему во дворе дома у пересечения Марата и Достоевского.

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