В Пушкине пьяный гаишник избил двоих мужчин и «попытался придушить» семиклассника

В Пушкине пьяный водитель SsangYong на дороге избил двоих мужчин и «попытался придушить» семиклассника.

Инцидент произошел во дворе школы № 695 на Артиллерийской улице.

Как пишет «Фонтанка», им оказался сотрудник петербургского управления ГИБДД Олег Аронов.

Местная жительница стала очевидцем произошедшего и вызвала полицию. Но после того, как дебошир предъявил документы, его не стали задерживать. Тогда женщина обратилась к журналистам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Московский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, отказав следствию в страже, в отношении сотрудника полиции, который обвиняется в избиении дубинкой местного жителя.