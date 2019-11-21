В полиции Петербурга прокомментировали инцидент с пьяным гаишником

В полиции Петербурга заявили, что сотрудник ГИБДД, подозреваемый в пьяном дебоше, будет уволен и понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства, если его вина будет доказана.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сегодня, 21 ноября Пушкине сотрудниками отдельного батальона ДПС при патрулировании был задержан мужчина, управлявший автомобилем с внешними признаками алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался и был доставлен в отдел полиции для разбирательства. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина является сотрудником полиции.

Сегодня в СМИ появилось информация о том, что в Пушкине пьяный водитель SsangYong на дороге избил двоих мужчин и «попытался придушить» семиклассника.

Инцидент произошел во дворе школы № 695 на Артиллерийской улице.

Как пишет «Фонтанка», им оказался сотрудник петербургского управления ГИБДД Олег Аронов.

Местная жительница стала очевидцем произошедшего и вызвала полицию. Но после того, как дебошир предъявил документы, его не стали задерживать. Тогда женщина обратилась к журналистам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Московский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, отказав следствию в страже, в отношении сотрудника полиции, который обвиняется в избиении дубинкой местного жителя.