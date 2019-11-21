Автомобиль «Яндекс.Такси» попал в ДТП на рядом с Большим Крестовским мостом

Вечером 21 ноября на Большом Крестовском мосту произошло ДТП с участием автомобиля «Яндекс.Такси».

«Авария недалёко от моста на Крестовском острове! Яндекс в фаворе как всегда», — сообщили очевидца в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Как сообщили свидетели произошедшего, ДТП произошло по направлению к Крестовскому острову. Автомобиль «Яндекс.Такси» столкнулся с легковой машиной.

Информации о пострадавших не поступало.

Из-за аварии образовалась пробка. По данным «Яндекс.Карты», скорость движения на участке, где произошло ДТП, не превышает 3 км/ч.

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