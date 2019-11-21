Выборгское шоссе встало в пробке из-за ДТП

Выборгское шоссе встало в пробке из-за ДТП
Фото: https://vk.com/spb_today

Автомобилисты жалуются на то, что им приходится долго добираться до нужного места из-за чьей-то неосторожности.

Все случилось сегодня вечером, 21 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что на Выборгском шоссе в Осиновой роще случилась авария – ее участниками стали два легковых автомобиля. По предварительным данным, одна машина влетела в заднюю часть другой из-за несоблюдения дистанции. Водитель мог не успеть затормозить или не справиться с управлением. В результате образовался затор – другим автомобилям приходится аккуратно объезжать место ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автомобиль «Яндекс.Такси» попал в ДТП на рядом с Большим Крестовским мостом. Как сообщили свидетели произошедшего, ДТП произошло по направлению к Крестовскому острову. Автомобиль «Яндекс.Такси» столкнулся с легковой машиной.

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