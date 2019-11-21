Блогер Давид Манукян заявил, что его ненавидят из-за сотрудничества с Бузовой

Он отметил, что рад работать с певицей, так как она профессионал.

Об этом стало известно сегодня, 21 ноября. Обо всем блогер Давид Манукян рассказал «СтарХиту». Давид признал, что после выхода клипа «Лайкер», его поклонники ополчились против него. Они были недовольны тем, что любимый блогер снялся в видео вместе с Ольгой Бузовой. Сам Давид не считает сотрудничество неудачным – ему понравилось работать с певицей, она проявила себя как настоящий профессионал. Блогер вспомнил, как они не спали два дня из-за «Лайкера», но Ольга Бузова не возмущалась, вела себя собрано и старалась не унывать.

Напоминаем, что поклонники и Ольги, и Давида уверены, что между ними есть тайный роман. При этом оба уверяют, что это все выдумки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на концерте Бузовой в Петербурге подрались две «беременные» женщины. Их пришлось разнимать охранникам под прицелами десятка камер.