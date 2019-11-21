Семчев, похудевший на 100 кг, жалуется на проблемы со здоровьем

Актер отметил, что чувствует себя плохо из-за резкого сброса веса.

Об этом стало известно сегодня, 21 ноября. Плохой новостью актер Александр Семчев поделился в эфире программы «Пусть говорят». Он отметил, что за последнее время смог похудеть на 100 килограммов, но после этого артист чувствует себя не лучше, а хуже. Порой Семчев жалуется на головокружения и тошноту, с которой пока не знает, как бороться. Также он собирается обратить к пластическому хирургу, чтобы избавить от провисшей кожи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно о состоянии похудевшего на 100 килограммов актера Семчева. Актер Александр Семчев опроверг информацию о его госпитализации в тяжелом состоянии из-за серьезных проблем с сердцем.