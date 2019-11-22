Российского хакера приговорили к четырем годам тюрьмы в США

В штате Нью-Йорк суд приговорил россиянина Станислава Лисова к четырем годам заключения. Лисова обвиняют в киберпреступлениях.

Как сообщает РИА Новости, учитывая уже проведенное в тюрьме время во время следствия, программист освободится через 4 или 5 месяцев. При этом прокурор требовал, чтобы Лисова приговорили к пяти годам заключения. Также Лисов должен выплатить штраф в размере $50 тысяч и возместить $480 тысяч ущерба.

Напомним, программист из России был задержан в испанской Барселоне в январе 2017 года. Спустя год его экстрадировали в США, где и начался судебный процесс. Лисова обвиняли в киберпреступлениях, а в частности — разработке «банковского трояна». С его помощью хакер похитил $855 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что хакер в «Сапсане» взломал Wi-Fi за 20 минут и получил доступ к данным пассажиров.