Хакер в «Сапсане» взломал Wi-Fi за 20 минут и получил доступ к данным пассажиров

Пользователь «Хабра» поделился интересной информацией: за 20 минут программисту удалось взломать Wi-Fi-сеть в поезде. Хакер отметил, что защита в «Сапсане» была очень слабой.

Юзер keklick1337 возвращался в Москву из Северной столицы, где он принимал участие в конференции по информационной безопасности. Скучающий в поезде программист решил исследовать беспроводную сеть поезда и нашел в ней множество «прорех».

По словам пользователя, сервер поезда хранит всю информацию о предыдущих рейсах, включая данные пассажиров. Это влияет на скорость интернета — оперативная память сервера оказалась загружена на 96%. Кроме того, хакер рассказал, что в системе безопасности используют одни и те же пароли и бесплатные сертификаты безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об утечке личных данных клиентов «Альфа-банка».