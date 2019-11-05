Альфа-банк сообщил об утечке данных клиентов

Альфа-банк рассказал об утечке персональных данных клиентов. Организация начала внутреннее расследование.

На данный момент известно о пятнадцати случаях незаконного распространения информации. В открытый доступ попали их ФИО, номера телефонов, паспортные данные, сумма кредитного лимита и оформленной страховки. Средствам указанных клиентов ничего не угрожает, сообщает РБК со ссылкой на представителей Альфа-банка.

Данные владельцев кредитных карт Альфа-банка выставили на продажу на специализированном форуме. Автор объявления заявил, что располагает данными примерно 3,5 тыс. клиентов банка и около 3 тыс. клиентов «АльфаСтрахования».

В Альфа-банке предварительно установили, что утечка произошла не из-за нарушения защиты корпоративной информационной системы. Проверка продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об утечке персональных данных клиентов Сбербанка.