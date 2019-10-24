В Сбербанке прокомментировали информацию о новых утечках

Сбербанк прокомментировал информацию об очередной утечке персональных данных его клиентов, заявив, злоумышленники опубликовали в Сети данные клиентов банка.

«Вся официальная информация по этой теме была опубликована банком ранее. Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов», —заявили в банке, сообщает РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Сеть попала новая база данных клиентов Сбербанка. Объявление о продаже появилось в интернете 13 октября. Речь идет о данных держателей кредитных карт Сбербанка, получателей потребительских кредитов, а также должников по этим продуктам.

В объявлении о продаже данных продавец утверждал, что у него есть база из 11,5 тыс. записей.

Напомним, 3 октября стало известно, что в Сбербанке произошла масштабная утечка данных, в результате которой в Сети появились данные о более чем 60 миллионах жителей России. Однако Сбербанк подтвердил утечку персональных данных только 200 клиентов банка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Сбербанке обнаружили вторую утечку данных клиентов: 5 тыс. учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка были проданы в даркнете.