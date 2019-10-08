Стало известно о новых утечках из Сбербанка

В Сбербанке обнаружили вторую утечку данных клиентов: 5 тыс. учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка были проданы в даркнете.

Это уже второй случай с начала октября.

Напомним, 3 октября стало известно, что в Сбербанке произошла масштабная утечка данных, в результате которой в Сети появились данные о более чем 60 миллионах жителей России. Однако Сбербанк подтвердил утечку персональных данных только 200 клиентов банка.

Банк заверил, что средства клиентов в безопасности: в первой утечке не хватало кодов CVV, а большинство кредиток из второй утечки были неактивными.

В ходе расследования выяснилось, что клиентскую информацию пытался похитить руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Греф сообщил о перевыпуске карт клиентов «Сбербанка» после утечки их данных.