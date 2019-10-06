Греф сообщил о перевыпуске карт клиентов «Сбербанка» после утечки их данных

Карты 200 клиентов «Сбербанка», данные которых подверглись утечке, уже перевыпустили.

Глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что украденные данные не публиковались в открытом доступе.

«Они находятся у нас, и еще в трех источниках, которые мы контролируем. Но все эти карты были перевыпущены, поэтому клиентам тоже волноваться нечего», — заявил глава Сбербанка в эфире телеканала «Россия 1».

Накануне стало известно, что Сбербанк завершил внутреннее расследование, связанное с утечкой данных по кредитным картам клиентов. Выяснилось, что клиентскую информацию пытался похитить руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка.

Напомним, 3 октября стало известно, что в одном из крупнейших российских банков произошла масштабная утечка данных, в результате которой в Сети появились данные о более чем 60 миллионах жителей России. Однако Сбербанк подтвердил утечку персональных данных только 200 клиентов банка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Сбербанк нашел сотрудника, который пытался похитить данные клиентов.