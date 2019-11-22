В Запорожье сгорел частный дом

В Приозерском районе Ленинградской области произошел пожар. В поселке Запорожье сгорел частный дом на 120 кв.м, сообщили в главке МЧС по Ленобласти.

Пожар начался ночью 22 ноября. Экстренные службы получили сообщение о возгорании в частном доме в 1:13. На место выехали восемь сотрудников пожарно-спасательной части противопожарной службы региона.

Огонь захватил 120 квадратных метров постройки. Пламя удалось потушить спустя час — к 2:23. Причины пожара пока неизвестны. Информации о пострадавших в результате пожара также не поступало.

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