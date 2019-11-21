В Решетниково тушили огромный двухэтажный дом

В Решетниково тушили огромный двухэтажный дом
Пожар потушили. Фото: pixabay

Пламя успело охватить 150 квадратных метров. В результате никто не пострадал.

Все случилось сегодня, 21 ноября. Обо всем рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области. Пожар произошел в деревне Решетниково – огонь вспыхнул в двухэтажном доме. На место прибыли спасатели и четыре единицы техники. Когда они приехали на место, здание было охвачено огнем полностью – специалистам пришлось тушить 150 квадратных метров. На ликвидацию они потратили больше часа.

По предварительным данным, никто не пострадал. Что стало причиной инцидента – не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Каменноостровском «Джип» выехал на тротуар из-за плохого самочувствия водителя. Машина уперлась в порог обувного магазина, никого по счастливой случайности не задев. Свидетели отмечают, что водитель не реагировал на людей – видимо, ему стало плохо в пути, что и стало причиной аварии.

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