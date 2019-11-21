На Каменноостровском «Джип» выехал на тротуар из-за плохого самочувствия водителя

Петербуржцы вызвали карету скорой помощи, мужчину госпитализировали.

Об этом стало известно сегодня, 21 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что «Джип» по непонятной причине оказался на тротуаре у дома номер 44 по Каменноостровскому проспекту. Машина уперлась в порог обувного магазина, никого по счастливой случайности не задев. Свидетели отмечают, что водитель не реагировал на людей – видимо, ему стало плохо в пути, что и стало причиной аварии.

«Двери были заблокированы, сейчас подает признаки жизни»,

– рассказывает очевидица.

Другая женщина в комментариях пишет, что кого-то осматривали в скорой, а в автомобиле уже никого не было. В «Джипе» разбито стекло, о состоянии водителя ничего не сообщается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автомобиль «Яндекс.Такси» попал в ДТП на рядом с Большим Крестовским мостом.