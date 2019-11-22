Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»

Обнародованы имена номинантов на премию &#171;Грэмми-2020&#187;
Лиззо, фаворитка премии "Грэмми-2020". Фото: instagram.com/lizzobeeating

Стало известно, кто номинируется на престижную музыкальную премию «Грэмми», которая пройдет в следующем году.

Как сообщает Billboard, лидером по количеству номинаций на следующею премию стала американская певица Лиззо, которая поборется за победу в восьми номинациях.

На премию также номинируются Билли Айлиш и Lil Nas X. Они участвуют в шести номинациях. Пять номинаций получила Ариана Гранде. Кроме них, участниками церемонии станут Бейонсе, Лана Дель Рей, Леди Гага, Тейлор Свифт и другие музыканты.

Отметим, что 62-я церемония награждения премии «Грэмми» состоится в Лос-Анджелесе. Дата проведения — 27 января следующего года. Награды будут вручены в 84 номинациях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фильм «Дылда» признан победителем Женевского кинофестиваля. Картина повествует о двух молодых женщинах, вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград.

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