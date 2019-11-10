Фильм «Дылда» признан победителем Женевского кинофестиваля

Фильм &#171;Дылда&#187; признан победителем Женевского кинофестиваля
Постер фильма "Дылда"

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» получил главный приз 25-го Женевского международного кинофестиваля. Картина повествует о двух молодых женщинах, вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград.

«Дылда» стала победителем в категории полнометражных фильмов. Всего в конкурсной программе было представлено 55 картин, сообщается на сайте кинофестиваля.

Жюри также оценивают короткометражные фильмы, трансмедийные проекты и сериалы. Завершится кинофестиваль в воскресенье, 10 ноября.

«Дылда» — вторая полнометражная работа Кантемира Балагова. Фильм был отмечен в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, Балагова признали лучшим режиссером.

Съемки картины проходили в Петербурге в 2018 году. Главные роли в фильме исполнили начинающие актрисы Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фильм «Дылда» выдвинут от России на премию «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке».

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