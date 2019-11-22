Пьяные посиделки закончились поножовщиной на Среднеохтинском проспекте

В Красногвардейском районе Петербурга пьяная ссора закончилась поножовщиной. Инцидент произошел в одном из домов на Среднеохтинском проспекте.

В отдел полиции обратился 55-летний мужчина. По словам заявителя, в его квартире во время ссоры собутыльнк ударил его ножом. Спиртные напитки вместе с безработным жителем распивал ранее судимый 46-летний мужчина.

Как сообщили в ГУ МДВ РФ по городу и области, к месту происшествия оперативно прибыли полицейские. Там сотрудники задержали подозреваемого в преступлении.

Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в ближайшее медучреждение. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации жителя Выборга с ножевым ранением. В нанесении удара подозревается 20-летний мужчина.